Elecciones 2019: Luis Novaresio halagó a Matías Lammens

El periodista Luis Novaresio sorprendió cuando entrevistó a Matías Lammens, candidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos, y le propició una serie de halagos. Advirtió que seguramente recibiría críticas por exponer su postura hacia la figura del presidente de San Lorenzo pero no ahorró en calificativos positivos.

"Deseo que sigas en la política, sea cual sea el resultado", le dijo a Lammens en su programa de radio. Incluso, remarcó: "Me parece una de las apariciones de la política de los últimos tiempos".

El periodista advirtió que recibiría críticas por expresar su postura pero no se mostró preocupado. Novaresio reconoció que no lo conocía a Lammens pero se sorprendió: "Me parece súper interesante y te deseo que conserves algo muy poco frecuente: un sentido común de la percepción de lo que pasa en la calle".

Lammens se enfrentará a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones generales del 27 de octubre. El oficialismo obtuvo el 46,48% de los votos en las PASO y el Frente de Todos llegó al 31,93%. Juntos por el Cambio necesita superar los 50 puntos porcentuales para evitar un balotaje que podría complicar su reelección.