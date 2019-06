Elecciones 2019: la peligrosa crítica de Pinedo al Frente de Todos que hizo estallar las redes

El jefe de bloque del PRO, Federico Pinedo, comenzó su campaña contra Frente de Todos tan solo una hora después del cierre de alianzas.

A través de su cuenta de Twitter, el senador opinó: "Me parece increíble que un partido (viene de la palabra “parte”) se llame Todos. Quiere decir que los demás son nadie o nada? No es un poquito totalitario?".

Me parece increíble que un partido (viene de la palabra “parte”) se llame Todos. Quiere decir que los demás son nadie o nada? No es un poquito totalitario? pic.twitter.com/We1YyuOFJZ

El posteo además venía acompañada de la imagen del video que subió a redes Alberto Fernández en el que se puede ver la palabra "Todos" con distintas alteraciones en la última "o" (remplazada por un =, una x, una a o un corazón) que representan la amplitud ideológica del frente.

Cabe recordar que excluido fue el propio Pinedo de su alianza, ya que como confirmaron los medios oficialistas, Mauricio Macri lo excluirá del armado de senadores de la Ciudad de Buenos Aires. Para colmo, los usuarios no le dejaron salirse con la suya y lo llenaron de críticas y burlas en los comentarios.

Me parece increíble que un partido (viene de la palabra “parte”) se llame Juntos. Quiere decir que los demás que no se juntan son nadie o nada? No es un poquito totalitario? #Boludazo