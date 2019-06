Elecciones 2019: la fake news que lanzan los militantes de Cambiemos sobre "el dinero de los K"

Un grupo de trolls que defienden al Gobierno de Mauricio Macri, intentaron viralizar otra fake news para atacar a la precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con una noticia falsa ilustrada con imágenes de un allanamiento en un cargamento de drogas en España, aseguraron que fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich quien buscó difundir la información.

"Nos mandó el mensaje Mariano y vino todo excitado a contarnos. Dijo que se lo mandó el ministro, que es amigo de él, no es que se lo mandó un grupo de amigos, no puede ser mentira", comienza uno de los audios que acompañan los videos.

"Supuestamente lo van a difundir hoy en TN. No es raro porque es como la película de Ben Affleck o como casos de Pablo Escobar, donde narcotraficantes que tienen la casa armada y entre el material de construcción tienen guardados dólares. Suena bastante lógico, no inventaron nada", asegura la mujer que habla después de afirmar que es un caso que sucede en el sur, donde "no hay ningún tipo de control y es todo de ellos", dice en referencia al kirchnerismo.

Pero lo que se ve son imágenes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria de Madid participando en la intervención de un cargamento de 188.000 kilos de piedras que escondían cocaína en su interior.

Hablando de #fakenews : circulan imágenes por whatsapp de un supuesto operativo donde se habría encontrado “dinero de las obras K”. Son de un operativo por drogas en Madrid https://t.co/X5kgvAFwEB pic.twitter.com/UHyPoFXQEk — Carolina Ortega #VivasNosQueremos (@ComandoCarolita) 6 de junio de 2019