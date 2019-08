Elecciones 2019: La amenaza de un ex funcionario macrista por el posible triunfo de Alberto Fernández

El ex funcionario del Ministerio de Educación Nicolás Pechersky publicó una serie de amenazantes historias en Instagram durante la marcha del 24A y aseguró que el Frente de Todos "no se la va a llevar gratis".

Pechersky, más conocido por su furibunda actividad antikirchnerista en Twitter bajo el usuario @supersifón utilizó su cuenta de Instagram para publicar algunos mensajes en un tono poco democrático.

"No vamos a regalarles el país, no van a sacarlos de la cárcel, no van a volver a tantas injusticias. Acá estamos", apuntó.

Y remarcó: "No sé si la damos vuelta, pero si no, no se la van a llevar gratis".