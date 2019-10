Elecciones 2019: Hernán Lombardi festejó de manera desaforada en medio de la marcha del "Sí se Puede"

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, vive con emoción y exaltación los días que quedan hasta el 27 de octubre y así fue tomado por un video que se volvió viral.

Tras la dura derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las PASO, el Gobierno comenzó una marcha por 30 ciudades de cara a las generales bajo el eslogan del "#SíSePuede".

En las imágenes se lo puede ver al funcionario macrista saltando de un lado a otro junto a un grupo de personas que estaban en Junín y gritando: “La damos vuelta”. El video se volvió viral y no tardaron en llegar los memes a las redes sociales burlándose de Lombardi por su inusual festejo.

Yo también una vez me tire a la gente y no me agarro nadie. https://t.co/MNWuM47lZr