Elecciones 2019: ex bajista de Almendra grabó un video y llamó a votar a Macri

El ex bajista de Almendra, Emilio del Guercio, realizó un inesperado descargo en sus redes sociales en el cual cuestionó a los votantes del Frente de Todos y adelantó que votará por la reelección del presidente Mauricio Macri. El video que publicó en su Facebook, fue eliminado por él pero ya se había viralizado.

“Normalmente no hablo de política porque sé que es una zona muy sensible y puede producir dolor en muchas personas y en este momento estamos en ese nivel de sensibilidad, pero me siento con la obligación un poco moral para aclarar las cosas” comenzó diciendo el músico.

Prosiguió: “Tengo 69 años, desde los 17 que he apoyado y he seguido las ideas del peronismo. Pero en este momento no voy a votar por el peronismo porque no le creo a quienes se presentan en las listas. Me permito decirles humildemente que están equivocadas respaldando un espacio que tiene muchas deudas y cosas que aclarar que no han sido aclaradas y es una responsabilidad moral que debe ejecutar la dirigencia que se está presentando”.

Cuestionó, en ese sentido, que “el peronismo no hace una reflexión seria y profunda dirigida hacia el pueblo” y aclaró: “No van a tener mi voto”.

“Además de que no existió esa reflexión, también existió el tema del robo de los dineros del pueblo, creo que es verdad. Debería haber una realidad paralela para inventar esa realidad y que sea mentira. No es así”, aseveró.

Y sentenció: “No voy a votar al peronismo, votaré por la opción de la administración que está en este momento”.