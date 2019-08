Elecciones 2019: escándalo cuando el Gobierno intentó que la oposición aprobara el código fuente de Smartmatic sin verlo

El fiscal electrónico del Frente de Todos, Eliseo Zurdo consideró este miércoles que existen "serio riesgo" : "Queremos que se hagan las elecciones pero mitigando los errores", explicó y remarcó que ya en las pruebas piloto, el sistema no labró actas a las hora de transferir los datos a través del sistema que proporciona Smartmatic. Esto ocurrió luego de que el Gobierno intentara que los veedores de la oposición aprobaran el código fuente sin verlo.

A las afueras del Correo Argentino, el experto explicó que quieren que "sea un resultado fidedigno que si ganaron estés listo la primera vez sí perdieron también".

Además, Zurdo enfatizó en que con este sistema se necesitan por la misma cantidad de fiscales comunes e informáticos para poder corroborar que el resultado emanado del conteo sea el mismo que llega a la base de datos.

"Esto afecta a los partidos pequeños además, que deberían duplicar la cantidad de fiscales en todo el país", explicó en solidaridad con las listas de menor caudal electoral.

El Gobierno le presentó esta mañana a los apoderados partidarios y especialistas en informática los software que se utilizarán en la transmisión y el recuento de votos durante las elecciones primarias del próximo domingo, antes de entregarlo a la Justicia pero no el código de fuente del programa que permite justamente indagar sobre el sistema: "Lo que nos están brindando para que firmemos como software, no está dado en las condiciones que deben presentarse. Nos citaron para mostrarnos un powerpoint que no es lo que necesitamos", agregó la apoderada del Frente de Todos, Patricia Garcia Blanco.