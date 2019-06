Elecciones 2019: En Quilmes, el Frente de Todos tendrá PASO con tres listas

En el distrito de Quilmes, el intendente del PRO, Martiniano Molina, competirá por la reelección y antes de saber a quién enfrentará por el peronismo, el Frente De Todos tendrá una interna con tres listas.

Por un lado, la diputada nacional, Mayra Mendoza presentó su precandidatura a intendenta junto con una lista de concejales que reúne a la mayor cantidad de sectores del peronismo y del Frente.

La lista está integrada por Eva Mieri, Ángel García, Patricia Iribarne, Ariel Burtoli, Laura Gonález, Mario Lozano, Iara Abad, Fernando Gpmez, Susi Paz, Ezequiel Arauz, Laura Rodriguez y Victor Hernández Estrada.

En tanto, el ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez, no logró un consenso con el concejal Matías Festucca y con el sector del ex concejal Roberto Gaudio, y cada espacio presentará su propia nómina. Por un lado la del Barba y por otro la de Fertucca.

De esta manera, Mayra Mendoza es quién ha logrado unir más espacios en pos de su candidatura; cabe recordar que el ex pre candidato Ángel García, bajó su candidatura para apoyar a la dirigente de La Cámpora.

Mendoza aseguró que la lista representa a más de 90 organizaciones, agrupaciones, referencias sociales, culturales, políticas y sindicales del distrito y que es “sin lugar a dudas, la lista que expresa la mayor unidad posible de Quilmes. Esperamos una PASO respetuosa y una vez conocido el ganador/a trabajemos todos y todas juntos para ganar en octubre y gobernar el Municipio de Quilmes a partir del 10 de diciembre”.