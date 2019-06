Elecciones 2019: en la Tercera Sección, el Frente de Todos apuesta a recuperar dos distritos claves

A pocas horas del cierre de listas, en algunos distritos irían a una PASO, como el caso de Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, que hasta el momento todo apunta a que haya más de una postulación para competir en agosto.

Uno de los distritos claves para Cambiemos y que buscan ratificar su poder en la Tercera, es Lanús. Municipio gobernado por el intendente Néstor Gridetti quien va por la reelección y lleva como primer candidato a concejal a su jefe de gabinete, Diego Kravetz.

Mientras tanto, en el Frente de Todos, la interna parece un hecho inevitable. Por el momento, habrá tres listas: una encabezada por Edgardo Depetri; otra por Agustín Balladares (Movimiento Evita) y otra por Víctor De Gennaro.

En tanto, en Avellaneda, el distrito que gobierna el intendente kirchnerista, Jorge Ferraresi, irá por la reelección con una lista de unidad y consenso entre el Frente Renovador, Red x Argentina, La Cámpora y otros espacios. En Cambiemos, también primó la unidad y el periodista de TN, Luis Otero, será el candidato a intendente con una lista donde se repartieron de forma equitativa los lugares entre el radicalismo y el PRO.

En Quilmes, otro lugar que quiere reconquistar el peronismo, el Frente De Todos tendrá internas entre tres listas: una encabezada por la diputada Mayra Mendoza; otra liderada por el ex intendente, Francisco “Barba” Gutiérrez y la del concejal Matías Festucca. Mayra Mendoza es quién ha logrado unir más espacios en pos de su candidatura; cabe recordar que el ex pre candidato Ángel García, bajó su candidatura para apoyar a la dirigente de La Cámpora.

En ese municipio, el jefe comunal de Cambiemos, Martiniano Molina, buscará la reelección con una lista de consenso.

En Lomas de Zamora, el intendente Martín Insaurralde, reelegirá en su puesto y se enfrentará en agosto con dos listas: una liderada por el ex titular de Futbol Para Todos, Pablo Paladino; y la otra encabezada por el ex funcionario sciolista, José María Viñales.

Cambiemos, en tanto, presentará una única lista que estará encabezada por el funcionario provincial y concejal, Gabriel Mércuri.

En Esteban Echeverría, el intendente y presidente del PJ bonaerense, Fernández Gray, irá por la reelección junto con una lista de unidad. Y se enfrentará contra Cambiemos, quien llevará como candidato a intendente al funcionario provincial, Evert Van Tooren, y no habrá internas.

Y en Almirante Brown, el jefe comunal, Mariano Cascallares, competirá para renovar su mandato por cuatro años más por el Frente De Todos, donde no habrá internas. Mientras tanto, en Cambiemos, irá como candidato a intendente, el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, quien no competirá en internas ya que desde el PRO no habilitaron al espacio de la concejal y presidenta de bloque, Miriam Niveyro.

La Tercera es el talón de Aquiles de Cambiemos. Es el lugar donde mayor caudal de votos tiene el peronismo y buscan recuperar Lanús y Quilmes.