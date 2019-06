Axel Kicillof publicó un video de su primera recorrida por la provincia de Buenos Aires luego de ser confirmado como candidato a gobernador en fórmula con Verónica Magario y volvió a mostrar su cercanía con la los bonaerenses.

El diputado nacional compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de su paso por los distritos de Ranchos, Pila y Dolores y dejó a la vista una vez más su faceta "rockstar" por la adhesión que despierta entre militantes y vecinos.

El video también replica un discurso que dio el ex ministro de Economía en una de esas localidades. "Lo que hemos dado es algo que muchos no esperaban y que además algunos deseaban que nunca ocurriera, que es ese valor que tenemos en el campo popular: que es no declamar la unidad, sino hacer la unidad", aseguró.

Y agregó: "Hoy estamos todos unidos en un enorme trabajo que nos espera. Por que esta provincia es muy extensa y muy diversa, con muchísima riqueza, muchísimo potencial, pero también un trabajo complicado porque nos están dejando una provincia hecha trizas".