Elecciones 2019: el peronismo salió al cruce del Gobierno y su denuncia de desestabilización

Dos dirigentes del PJ salieron a responder a Mauricio Macri y sus funcionarios, luego de los rumores que indican un "vacío de poder" y el adelantamiento de las elecciones generales, y pidieron al Gobierno la responsabilidad de gestionar.

José Luis Gioja, presidente del PJ, señaló en declaraciones formuladas en El Destape Radio que "no vamos a pagar deuda con el hambre del pueblo, pero vamos a negociar", y planteó, ante el nuevo aumento en la divisa norteamericana, que "si el dólar sube, baja el salario".

"Queremos asumir el 10 de diciembre", aseguró el dirigente, y apuntó que "el sábado pasado hubo una marcha para criticar como votó la gente. Nosotros no podemos salir a decir que adelanten las elecciones porque nos van a acusar de golpistas".

En la misma línea, pidió sesiones en el Congreso: "Donde tiene que existir mucho dialogo precisamente es en el Parlamento, nosotros hemos estado siempre dispuestos, pero no vamos a aplaudir lo que hizo en estos años el Presidente. Sería útil hoy que sesione el congreso; estamos dispuestos al dialogo".

"No somos nosotros los que estamos gobernando, tienen que hacerse cargo de sus irresponsabilidades", sentenció el dirigente peronista, y agregó que "un Presidente no puede disponer de recursos que no son de él".

Por otro lado, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió a la situación socioeconómica y señaló que "no habría vacío de poder si Macri se dedica a ser presidente". Del mismo modo, indicó que "el gobierno tiene que saber que no tiene lugar para seguir de campaña".

“El gobierno debe ocuparse de controlar y estabilizar la situación porque es el que nos llevó a estar así”, afirmó en declaraciones formuladas en El Destape Radio, y aclaró que "no vamos a dejar de hablar ni dar nuestra opinión; la gente nos votó por esto".

El jefe comunal insistió en que "no van a lograr en nombre de la supuesta gobernabilidad que dejemos de decir lo que pensamos" y planteó que “el Gobierno no puede seguir buscando qué rédito electoral puede sacarle a las situaciones”,

"Siempre opinamos lo mismo del FMI; lo que dijo Alberto no es nuevo. El 11 de agosto, la gente dijo basta y optó por otro modelo de país”, concluyó.