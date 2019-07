Elecciones 2019: el Partido Obrero dijo que Altamira no respetó "la voluntad" del espacio

El alejamiento de Jorge Altamira del Partido Obrero dejó coletazos y sus ex compañeros de espacio político aseguraron que el dirigente "se niega a respetar a la voluntad" de la fuerza, lo que llevó a su partida.

La diputada Romina Del Plá afirmó que se notificaron "de la ruptura de Jorge Altamira y su grupo con el Partido Obrero" luego de que no se sumaran a los "lineamientos principales de la campaña electoral para las elecciones provinciales y nacionales". Según explicó y publicó NA, "la orientación que sostenía el dirigente no primó y no fueron elegidos para componer el Comité Central".

Del Plá sostuvo que "desde ese momento, Altamira decidió desconocer el Congreso" y remarcó que "la unidad de acción del Partido es innegociable porque es el punto de partida para poder luchar contra el régimen del FMI que defienden en común Macri y el peronismo".

Néstor Pitrola también opinó sobre el tema y explicó que "el Congreso del Partido Obrero votó como sus consignas centrales ‘Fuera el régimen del FMI, que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores y la izquierda’". El dirigente de izquierda acusó que la fórmula Fernández-Fernández quiere "mantener al país bajo la tutela del FMI, pretenden canalizar el malestar popular contra el gobierno de Macri". Por eso, sostuvo que "ir a las elecciones provinciales y nacionales con la consigna ‘Fuera Macri’, como defendió Altamira en el Congreso, hubiera colocado al PO colectando votos para el kirchnerismo".

"La acusación de Altamira de que el PO va sólo por una bancada en el Congreso no es más que una chicana que delata un vuelco al antielectoral. Nosotros vamos a las elecciones a separar a los trabajadores de los partidos patronales y a conquistar bancadas en todo el país", remató Pitrola.