Elecciones 2019: el gobernador electo de Tierra del Fuego pidió "no ser neutral" porque "no es lo mismo Macri que Alberto Fernández"

El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se diferenció de la postura del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti ante las elecciones presidenciales: “Para nosotros no es lo mismo el modelo de Macri que el de Alberto Fernández”.

LEA MÁS "Algo cambió entre Alberto Fernández y Schiaretti"

En declaraciones a El Destape Radio, el actual intendente de Río Grande remarcó: “Respeto a Schiaretti. Pero nada es neutro: o es una cosa o la otra. No se puede ser neutral hoy en la política. Lo que está en juego es el pueblo”.

En ese sentido, Melella aseguró: “siento que Alberto tiene una mirada federal. No por ser porteño tiene esa mirada unitaria. Tenemos que ser solidarios unos con otros”. Además, destacó que “queremos un país que no se endeude como nos ha endeudado este gobierno nacional de por vida”.

Sobre la situación en Tierra del Fuego, el futuro mandatario provincial recordó que “hace tres años y medio que los empleados estatales de la provincia tienen los salarios congelados. No así los de los municipios” y que “el municipio vive pagando boletas de gas a la gente para que no le corten el suministro porque no podes vivir sin gas acá”.