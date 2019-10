Elecciones 2019: El exabrupto machista de Lilita Carrió al hablar del movimiento de mujeres

Lilita Carrió volvió a dar que hablar por su machismo. En esta ocasión, apuntó contra el feminismo y criticó a la más de 300 mil personas que se manifestaron en La Plata para pedir mayor presupuesto del Gobierno en prevención de violencia de género, en políticas para terminar con los femicidios y los travesticidios y por la legalización del aborto.

Después del comentario misógino y gordofóbico de la diputada de la CC-ARI durante un acto junto a Horacio Rodriguez Larreta y Mariana Zuvic en Capital en la que relacionó a la fealdad con la gordura, ahora volvió para destrozar a las mujeres que marcharon este fin de semana en el 34 Encuentro Plurinacional.

"Quiero hablar de la cuestión del feminismo. Yo soy feminista. El feminismo es el derecho de las mujeres a ser personas, a no tener una subcategoría", comenzó a decir.

Pero luego desbarrancó. "Ser feminista no significa dejar de ser mujer. Porque la prepotencia de mujeres en tetas haciendo un llamado "tetazo" frente a la Catedral es grotesco".

"Yo quiero ser mujer y millones de mujeres en Argentina queremos ser mujeres, no queremos machismo inverso. No queremos machos crueles vestidos de mujeres frente a una Catedral y no queremos que se toque lo sagrado", aseguró la legisladora.

En ese sentido afirmó: "Así como yo tengo que aceptar y querer la diversidad, el otro tiene que amar y querer la diversidad y tiene que respetar la relación de hombres y mujeres con Dios. Hay lugares sagrados que no se tocan. Acá hay una cuestión de un machismo cruel inverso que yo les digo que millones de mujeres no nos sentimos representadas".

"Además quiero expresar mi absoluta solidaridad con las mujeres policías de Buenos Aires. Si hay algo que puede encarnar el discurso de la mujer es la no-violencia y la aceptación y el reconocimiento de todos. Porque la violencia ha sido patrimonio del machismo, ha sido la prepotencia. Alberto Fernández es una expresión de ese machismo chabacano, criollo, grosero", finalizó.