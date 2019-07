Elecciones 2019: el Frente de Todos va por la conquista del voto cordobés

“No vamos a repetir los mismos errores de 2015. Este es otro partido y vamos a jugarlo a ganar. Córdoba no es una isla, Córdoba tiene índices de pobreza de más del 35%, según datos oficiales del INDEC. Hay más de medio millón de cordobeses que son pobres, no tienen qué comer. Nosotros vemos desde hace cuatro años, cuando asumió Mauricio Macri cómo el sector PyME vino bajando las persianas por la crisis. Es mentira que el macrismo es imbatible en Córdoba, en Córdoba el Frente de Todos va a hacer una excelente elección, se están dando las condiciones para sumar a Córdoba al triunfo nacional”, le dijo Eduardo Fernández a El Destape luego de terminar dos reuniones con dirigentes y candidatos a diputados nacionales de la fuerza que dirigen Alberto Fernández y Cristina Fernández.

El Ferrnández cordobés, presidente a nivel nacional de la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (APyME) es el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos, y milita en el Partido Solidario (PSol) de Carlos Heller. Además la lista está integrada por la camporista Gabriela Estévez y el gremialista delasotista pablo Chacón que llegó al frente fernandizta de la mano de Sergio Massa.

Durante las reuniones mantenidos con los dirigentes de los 12 partidos que conforman el Frente de Todos y con sus compañeros de boleta, Eduardo Fernández difundió un audio que les envió el candidato presidencial: “Para mí es muy importante esta reunión que tienen ahí con Eduardo, porque es el prolegómeno de la campaña, que espero, nos dé una alegría en Córdoba. Yo estoy seguro de que después de todo lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos tres años y medio, son muy pocos los que quieren seguir apoyando este Gobierno que ha destruido absolutamente a todos los sectores de la sociedad argentina. Algunos perdieron más, otros perdieron menos, pero perder, perdieron todos”, dice Alberto Fernández en un pasaje de su mensaje a la militancia cordobesa.

El audio de poco más de dos minutos y medio sigue: “Los únicos que no perdieron son los amigos del Gobierno, y esos son muy pocos. Yo creo que es necesario que demos vuelta esta página y que salgamos a convencer a todos”, alienta el líder del Frente de Todos.

En 2015, el presidente Mauricio Macri ganó en las PASO y en octubre en Córdoba, el distrito más refractario al kirchnerismo. Y en el balotaje de noviembre, con más del 72% de los votos, el arrasador triunfo macrista posibilitó la llegada a la Casa Rosada del proyecto conservador. Mucho tuvieron que ver las peleas internas del peronismo cordobés con el PJ nacional, que llevaron al ex gobernador José de la Sota en su último mandato a hacer una fuerte campaña contra Cristina Fernández de Kirchner. Hace cuatro años, el pejotismo cordobés jugó abiertamente a favor de Mauricio Macri, aunque algunos dirigentes de peso como Carlos Alessandri del departamento Calamuchita y María Amelia Chiofalo del departamento Río Cuarto o la peronista disidente Olga Riutort, decidieron apostar por la candidatura presidencial de Daniel Scioli y el Frente para la Victoria.

“Yo sé que Córdoba nos ha sido reacia en los últimos años, que no ha querido acompañarnos. Pero creo que debemos acompañar a los cordobeses y hacerlos partícipes de un proyecto de futuro. Esta Argentina en la que yo confío y en la que todos soñamos, es una Argentina que requiere de todos, absolutamente de todos. Y por eso hay que ir a buscar el voto de los que alguna vez no confiaron en nosotros. Y hay que darles tranquilidad, decirles que esta vez, los errores que tanto los enojaron no van a volver a ocurrir. Y aquellas cosas que no les gustaron, no van a volver a suceder. Y que estamos para trabajar por ellos, como siempre lo hicimos; para eso llegamos a la política argentina. Para ponerlos al lado de los que sueñan un país más justo, un país donde todos podamos desarrollarnos y un país que definitivamente sea previsible y vivible”; continúa el mensaje de Alberto Fernández.

En el tramo final, el candidato presidencial del Frente de Todos propone “terminar con esta Argentina donde nadie sabe siquiera cuánto va a pagar de luz el mes que viene, es la consigna. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Espero verlos muy pronto, espero viajar a Córdoba muy pronto. Córdoba es una ciudad y una provincia muy importante, y por lo tanto debemos prestarle la atención que merece. Les dejo un abrazo de corazón, les pido que me ayuden porque entre todos vamos a hacer una Argentina mejor”.

Eduardo Fernández le dijo a El Destape que “estamos trabajando con amplios sectores, no sólo de los partidos; sino de la sociedad civil, ONG´s; sindicatos, clubes barriales, centros culturales; porque a esos sectores recurre la gente cuando el Estado se ausenta y el mercado los dejó fuera del sistema. Lo que estamos viendo es similar al 2001, estamos en una provincia que es un polo de la industria automotriz y una potencia agrícola ganadera y los chicos no tienen qué comer, las tasas de pobreza e indigencia trepan a cifras impensadas”.

El presidente del PJ cordobés, Carlos Caserio, que ya reemplazó al macrista Miguel Pichetto al frente de los senadores peronistas en el senado, ya trabaja abiertamente por el triunfo de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner. Incluso mantuvo varias reuniones en apoyo al Frente de Todos con intendentes de Hacemos por Córdoba, la alianza armada por el gobernador Juan Schiaretti que lo llevó a lograr su reelección con una victoria muy holgada. Uno de esos intendentes que milita el voto para Fernández-Fernández es Martín Gill, que hace dos semanas logró su reelección en Villa María, una de las cinco ciudades más importantes de la provincia.

Oficialmente el PJ de Córdoba lleva en las PASO del 11 de agosto una boleta corta de diputados que encabeza el legislador Carlos Gutiérrez; le sigue la presidenta del peronismo capitalino Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Schiaretti dio libertad de acción para elegir el tramo presidencial.

Enrique Asbert es el hombre de Alberto Fernández en Córdoba, quien mantiene reuniones y diálogos por Whatsapp con los responsables del armado albertista. Este fin de semana o la semana próxima, quedará inaugurado el primer local en el centro cordobés, en la esquina de Maipú y Catamarca. Sandra Leyla Hadad, una de las armadoras que trabaja a la par de Asbert, contó a El Destape que “el hambre de los chicos, el cierre de las pequeñas fábricas, los locales fantasmas en el centro son producto de estos tres años y medio de crisis. Nosotros venimos con Alberto a la cabeza a proponer, como decía Néstor, un sueño, el sueño de que todos los excluidos del sistema, vuelvan a estar incluidos. Vemos la misma foto que con Martínez de Hoz, la misma foto que con De la Rúa. Un desocupado es una familia que se cae y no se levanta más. Y Córdoba no es ajena a lo que pasa en el resto del país. En Iveco van a despedir a 200 operarios, Iveco del empresario macrista Cristiano Ratazzi”.

La dirigente albertista agregó que “el peronismo, el votante peronista de a pie va a votar peronismo. Y quien mejor encarna las banderas de Perón y Evita de justicia social, independencia económica y soberanía política es Alberto Fernández y el Frente de Todos. Esta va a ser una campaña larga, muy desgastante; hay que tener en claro que en 2011 ya se ganó en esta provincia y en 2019 podemos ganar nuevamente en Córdoba, hay que buscar esos votos entre los compañeros peronistas, entre los radicales desencantados con el viraje a la derecha de la alianza gobernante y con aquellos cordobeses que día a día quieren un cambio para ellos y para sus hijos”.

Los armadores de la campaña cordobesa confiaron que Alberto viajará varias veces a Córdoba para reafirmar el voto en esta provincia que le fue esquiva al kirchnerismo, pero tiene una porción importante de electorado peronista.

Los sectores fernandiztas del PJ llaman a votar Alberto Fernández presidente y Carlos Gutiérrez diputado. El peronismo cordobés quiere renovar las bancas que en diciembre dejan Adriana Nazario, última pareja de De la Sota y el vicepresidente de la Democracia Cristiana nacional, el delasotista Juan Brügge.

Mientras que en el Frente de Todos trabajan por la boleta completa, “pero el énfasis, la energía está en lograr una victoria definitiva en primera vuelta, y en Córdoba son muchos los desencantados con las promesas de Cambiemos y Mauricio Macri, incluso de sectores del gran empresariado”.