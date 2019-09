Elecciones 2019: Cristiano Ratazzi elogió a Alberto Fernández en el peor momento de Mauricio Macri

El empresario Cristiano Ratazzi cuestionó las promesas incumplidas por Mauricio Macri durante su gobierno, pero también disparó contra el Frente de Todos al comparar a sus candidatos con "Alí Babá y los 40 ladrones".

En la 40º Convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrada en Bariloche, el presidente de Fiat Chrysler Automobiles disparó munición gruesa contra el Presidente: "Nos prometieron llevar la inflación a un dígito y ahora está fuera de control. Nos dijeron que iban a terminar con la pobreza y ahora es mayor. Nos prometieron el pacto fiscal para bajar impuestos, y ahora tenemos de nuevo retenciones y no bajaron ni ingresos brutos, ni impuesto al cheque ni impuesto al sello. Me encantan los consensos, pero qué país vamos a consensuar".

No obstante, también se mostró enojado con los resultados de las PASO y criticó al kirchnerismo. "Votan Alí Babá y los 40 ladrones y no les importa nada. Alí Babá tuvo una genialidad que fue poner una persona que no era parte de ese grupo", consideró.

Aunque luego agregó: "El 46% de las personas dice que no pueden ser tan malos. El PRO pensaba confrontar con Cristina, por eso nunca puso mucho esfuerzo para ponerla en cana. Lo de ella fue muy hábil. Son jugadas que hay que saber hacer en política".

Además, Ratazzi indicó que conoce a Alberto Fernández y lo definió como "una persona lógica y normal". Sobre esto, afirmó: "Por eso no creo que estemos pareciéndonos a Venezuela". Por último, concluyó que "se necesitan 20 años de hacer las cosas bien, para construir la infraestructura y hacer todo lo que hay que hacer".