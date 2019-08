Elecciones 2019: cómo quedaron los resultados en Nación y Provincia de Buenos Aires sin los votos en blanco

Un insólito error en el recuento provisorio le "restó" porcentaje al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, y ahora se sabe que en realidad obtuvo el 52,53% de los sufragios. Alberto Fernández, en realidad, tiene el 49,1 y no el 47,6% del domingo. ¿Por qué? Porque en octubre los guarismos deben calcularse en base a los votos positivos (aquellos que se emiten a un candidato en particular) y no en base a los votos válidos (que incluyen también a los votos en blanco).

De repetirse los resultados, todos los candidatos que pasaron las PASO tendrán un porcentaje levemente superior, ya que la base sobre la que se calculan es un poco más baja. El voto en blanco llegó al 2,9% de los sufragios el último 11 de agosto a nivel nacional, y en la Provincia de Buenos Aires llegó al 6% de los votos válidos. Resta conocer el escrutinio definitivo, que comenzará en breve.

Así quedaron los resultados en Nación:

1-Frente de Todos: 49,18%

2-Juntos por el Cambio: 33,12%

3-Consenso Federal: 8,49%

4-FIT: 2,95%

5-NOS: 2,72%

6-UNITE (Espert): 2,26%

7-MAS: 0,73%

8-Frente Patriota: 0,24%

9-Movimiento de Acción Vecinal: 0,15%

10-PAN: 0,13%

Provincia de Buenos Aires

En tanto, la provincia de Buenos Aires mostró otro triunfo contundente de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal. Así quedó el panorama, contando solo los votos positivos:

1-Frente de Todos: 52,53%

2-Juntos por el Cambio: 34,67%

3-Consenso Federal: 6,2%

4-FIT: 3,47%

5-NOS: 1,8%

6-MAS: 0,73%

7-Frente Patriota: 0,24%

8-Dignidad Popular: 0,23%

9-Mov. de Organización Democrática: 0,13%