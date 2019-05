Elecciones 2019: cerca de Sergio Massa no cierran la puerta a un acuerdo con el PJ opositor

Sergio Massa saldrá del Congreso Nacional del Frente Renovador que se llevará a cabo mañana por la tarde en Parque Norte con mandato para jugar en las elecciones nacionales.

Los 500 congresales de todo el país elaborarán un documento y votarán tras el encuentro el destino del Frente Renovador y, sobre todo, de Massa.

Con una mayoría muy antimacrista entre los congresales, y con el mensaje que viene bajando el líder del FR donde "no hay que ser funcional a Macri", se barajan una serie de especulaciones.

Massa llega a este Congreso con todas las cartas de los otros candidatos jugadas en la mesa. Este encuentro estaba pactado desde antes de todas las negociaciones y maniobras electorales. El ex intendente de Tigre ya sabe que Alberto Fernández y Cristina Kirchner son candidatos, que Mauricio Macri está confirmado a jugarse por la reelección y ya pasaron los encuentros donde está definida la estrategia de Alternativa Federaly el rol de Roberto Lavagna.

"Mañana se definen las elecciones", se envalentonan con un poco de humor desde el entorno de Massa. Según cuentan fuentes del Frente Renovador, "Sergio respetará lo que vote la mayoría, acá no se elige a dedo sino que él mañana saldrá con mandato para jugar según dicte el documento elaborado".

Desde su círculo afirmaron a El Destape que "la base política del Frente Renovador es en su mayoría muy anti Macri y Sergio lo viene repitiendo que 'no hay que ser funcional a Macri'". En un mensaje a la senadora, desde el massismo se encargan de destacar que ahora Massa cuando habla de la grieta "sólo nombra a Macri, no a Cristina".

Sobre el apoyo de los intendentes bonaerenses a la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario, el massismo concluyó: "Es un mensaje que aún los protagonistas no se hayan expresado al respecto". Se encargan de no cerrar ninguna puerta. Aunque advierten: "Él quiere ser presidente, pero todavía no está cerrado nada".

Massa apostaba a lograr un espacio con todos los gobernadores peronistas pero Alternativa Federal no logró ese cometido. Finalmente, los jefes provinciales se corrieron hacia Alberto Fernández. "Sergio es un candidato amplio, que quiere integrar un espacio de amplitud", dicen desde el círculo de Massa sobre esta cuestión clave. Destacan en su círculo que Massa ayer al encuentro en Córdoba con los otros integrantes de Alternativa fue solo. "Todos llevaron a sus apoderados y negociadores. Él, no".

Sobre los rumores de que en su posible boleta como candidato a presidente también se incluyera la de la gobernadora María Eugenia Vidal, desde el massismo salieron a desmentirlo. Una fuente afirmó a El Destape: "Es todo mentira, los que salieron a jugar con eso son todos de Cambiemos". En los últimos días se especulaba con que Macri retrocediera en su decreto sobre las elecciones en la Provincia para que una boleta a gobernador pudiera ir acompañado a diferentes candidatos a presidente.