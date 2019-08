Elecciones 2019: Cavallo defendió a Macri y pronosticó una corrida cambiaria si gana Alberto Fernández

A 10 días de las PASO, el exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió que un resultado favorable para el Frente de Todos podría generar una corrida cambiaria. Además, le dio su apoyo a la fórmula oficialista al remarcar que una reelección reactivará la economía.

El ideólogo de la crisis económica más grande de la historia argentina utilizó su web para publicar una columna de opinión respecto a la economía y la política. Allí señaló que con una victoria del Frente de Todos en las elecciones primarias del 11 de agosto próximo, "se acentuarán las posibilidades de triunfo" en octubre de la fórmula formada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, "se haya producido antes, o no, la corrida cambiaria y explosión inflacionaria".

"El precio del dólar trepará todo lo necesario para producir una licuación de las deudas en pesos del sector público y del sector privado", añadió. A su vez, con un hipotético panorama positivo para el Gobierno, el exministro afirmó que "es probable que la inflación se mantenga en el entorno del 2% mensual".

Para Cavallo, de ganar gana la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, es probable que "la lenta reactivación de la economía continúe, con el precio del dólar moviéndose desde 45 a 50 pesos en lo que resta del año". Con la reelección de Macri "se abren para 2020 posibilidades de crecimiento con continuidad del proceso de desinflación", aseguró.

Sin embargo, Cavallo advirtió que si no se hacen cambios "significativos" en la política monetaria y no se pone empeño en eliminar "el sesgo anti-exportador", la economía no va a crecer más del 1% y habrá una inflación por debajo del 25% anual.