Elecciones 2019: Alfredo Leuco reveló que votará a cualquiera que le gane a Cristina Kirchner

El periodista oficialista Alfredo Leuco reveló que votó por Néstor Kirchner pero que ahora está alejado de ese espacio político y, pese a no tener "simpatía" por Mauricio Macri, optará por sufragar por "cualquier cosa que derrotara a Cristina".

En una entrevista a Revista Noticias, Leuco reveló: "No tengo simpatía ni ideológica ni política por Mauricio Macri, pero creo que votaría cualquier cosa que derrotara a CFK, cualquier cosa". En este sentido, agregó: "Voto para frenar un proyecto autoritario, cleptocrático, absolutamente chavista, que creo que le haría mucho mal a la Argentina. Si no existiera Cristina, no lo votaría a Macri".

El periodista analizó que "el principal activo electoral que tiene Macri es la presencia de Cristina y al revés" y remarcó conocer "mucho a los Kirchner" por ser "el periodista que más entrevistó a CFK: doce veces". Incluso, dijo, volvería a hacerlo "si ella aceptase".

Respecto a la presidencia de Cambiemos, Leuco analizó diez puntos graves: "No disfrutan de la política, no les gusta, no leen sobre política. Más de 40 cuadros políticos se han ido del gobierno, no sólo no han sabido aprovecharlos sino que los han expulsado". Pero, a su juicio, el peor error fue que "este gobierno no tuvo ministro de economía y no tuvo política económica".