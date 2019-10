Elecciones 2019: Alfredo Casero protagonizó una violenta pelea en un bar por defender a Mauricio Macri

Alfredo Casero protagonizó otro escándalo al insultar al dueño de un bar en Palermo. Según se pudo ver en imágenes que trascendieron en las redes, la discusión a los gritos fue por el apoyo del humorista a Mauricio Macri.

Tal como se oye en el video, el ex Cha Cha Cha apuntó contra el dueño del local que había hecho un comentario sobre su ideología política. “Me chupa un huevo. Tengo 20 años menos que vos. Igual, me la banco. Me estás echando de tu negocio porque tenés seguridad. ¿Qué querés que te diga?”, lo abordó Casero.

El dueño del bar, un hombre mayor, le sugirió al actor que fuera a “tocar el tambor a favor de (Mauricio) Macri”, una frase que provocó que otros clientes respondieran también a los gritos.

Frente a esto, el actor aseguró: “No soy ningún macho. Soy tu cliente, boludo. Son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas”.

Y continuó: “Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio. Porque hiciste muy mal negocio al tratarme así. Cometés un error. Yo tengo 60 años, 20 años menos que vos, así que a mí no me digas que sos viejo. Y es tu responsabilidad, tu generación de mierda, que nosotros estemos así”.

Después de intercambiar las palabras y amenazando con retirarse pero siguiendo la pelea, Casero sostuvo: “¿Me estás amenazando que me vas a matar? Este es mi abogado –dijo señalando a su acompañante–. Me estás amenazando que me vas a matar. Aunque tengas 80 años te la vas a bancar, pelotudo”.

“Por chorro”, agregó el dueño del local. Sin embargo, el actor se desligó de la acusación y aclaró: “Yo no soy un chorro. Yo te garpé lo que vos quisiste”.

Luego de la discusión, antes de retirarse, el humorista se reunió con algunos clientes y les habló de complicidad entre risas.