Elecciones 2019: Alberto Fernández convocó a "superar las diferencias" para terminar con el hambre a través de "Argentina contra el Hambre"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó el plan "Argentina contra el hambre" y convocó "olvidar las diferencias" para lograr una "Argentina puesta de pie decidida a terminar con su mayor Verngüenza.

El dirigente más votado en las PASO presentó la iniciativa que encaró junto con Daniel Arroyo y remarcó que no es una propuesta de campaña, si no un proyecto "para la Argentina que se puede empezar a materializar hoy" e instó a superar las divisiones políticas para acabar con el hambre.

"Olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina, no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Alguna vez hagamos la batalla más sensata que podamos hacer, que es hacer que todos los argentinos dejen de padecer el hambre", resaltó desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner aseveró que si es electo se pondrá "al frente de esta campaña", pero que aunque no fuera así pretende "que todos empecemos a resolver cosas desde hoy".

"Las sociedades más desarrolladas son las que han desarrollado el conocimiento en la inteligencia. Y cuando un chico no recibe la alimentación adecuada o la madre empieza a condenar a su hijo en el embrazo, empieza a tener un futuro incierto. Un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognoscitiva y ese chico en la sociedad del conocimiento es un chico sin futuro. no podemos mirar pasivos", afirmó.

Y también subrayó: "Tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. hace 4 años que hay políticas para la mitad de los argentinos y día a día hay argentinso que se quedan al margen de la sociedad. Eso es algo que me obsesiona, la verdad es que no quiero gobernar una Argentina de unos pocos, quiero una Argentina de todos los argentinos".

Asimismo reveló que la iniciativa surgió luego de leer un libro de Martín Caparrós y en una conversación con Arroyo le dijo "tenemos que tener verguenza, decimos ser el país que produce alimento para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 de millones de argentinos que están en situación de pobreza".

"Esto no lo arregla un plan, lo arregla una Argentina puesta de pie decidida a terminar con su mayor vergüenza", remarcó.

En ese contexto, Alberto resaltó "la disposición a involucrarse de distintos sectores" y destacó la propuesta del presidente de la empresa agrícola Syngenta de donar el 1% de su producción, y la colaboración de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. "Hacemos falta todos, no sólo los que han dedicado su vida a ayudar a los pobres", apuntó.

También valoró la intervención de Juan Grabois, quien le pidió que se resuelva los problemas de la ley de gódolas y de los precios de los alimentos. "Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina. No es posible que en el país del trigo y las vacas el pan y la leche no paren de subir y falten en la mesa", aseguró al respecto.

"Es una batalla que tenemos que dar como sociedad, no es de un presidente", sentenció.