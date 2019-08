Elecciones 2019: Alberto Fernández aseguró que "los gobernadores van a ser parte de la conducción del país"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró el acto por el cierre de campaña de cara a las PASO frente al histórico Momento a la Bandera en Rosario. A cuatro días de las elecciones primarias, rodeado de los más importantes dirigentes del espacio, el exjefe de Gabinete aseguró que está "inmensamente feliz, absolutamente contento".

"Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento a Cristina porque no sería justo si no dijera que no hubiera sido posible si ella no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión para ver que hay momentos en la política que necesitan otras cosas", señaló al hablar de su compañera de fórmula. "Están todos muy preocupados por cómo me voy a llevar con Cristina, pero nunca más me voy a pelear con ella porque vamos a hacer la Argentina que todos merecen", sostuvo.

En esa línea, le agradeció a la militancia y a los gobernadores: "La Argentina que se viene va a tener a los gobernadores como parte de la conducción del país que se viene".

También se refirió a la situación actual del país, antes de enumerar los efectos de la crisis económica: caída del consumo, de sueldos y jubilaciones, cierre de empresas fabricas y comercios, desempleo, pobreza y desocupación. "Esas son las mayores demandas que escucho en las calles. Yo lo sé, a mi no me ponen vallas que me separan de ustedes, las vallas las tienen los que no pueden abrazarse con la gente, no es mi caso, yo escucho", aclaró.

"Lo que ha ocurrido, lo único que ha producido Macri son cuatro millones y medio de pobres y esto es lo que no vamos a seguir tolerando", anunció antes de confirmar que uno de cada dos niños vive en situación de pobreza, sin cubrir sus necesidades básicas, educación y salud. Y se preguntó "¿Qué sociedad podemos tener si abandonamos a nuestros abuelos? ¿Si se caen fuentes de trabajo y no nos preocupamos?".

LEA MÁS Los Fernández cerraron la campaña en Rosario frente a una multitud

"Cristina, yo y todos estos gobernadores sabemos muy bien los intereses que representamos. Nosotros, entre los que especulan y los que invierten y producen, votamos por los que invierten y producen. Entre los jubilados y los bancos, nosotros elegimos a los jubilados", lanzó.

Su discurso tuvo una fuerte cuota de emotividad: "Para nosotros el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Está en ustedes, con el cariño que me han dado y con la convicción. Porque yo sé que cada argentino y argentina que nos está viendo, todo argentino de bien sabe que es una indecencia la realidad que se ha creado y nosotros no podemos convivir con la indecencia de mirar impávidos sin comprometernos con la miseria, vamos a poner de pie a la Argentina, como hicimos con Néstor", dijo.

LEA MÁS CFK le pidió al público que no cante en contra de Mauricio Macri

"Lo que siempre nos levantó, como pueblo, fue la dignidad que anida en cada uno de nosotros, y una vez más con esa dignidad nos vamos a poner de pie, no tengan dudas, lo vamos a hacer, ya lo hice una vez", afirmó.

Y siguió: "Estos personajes nos dejaron en default en 2003, nos dejaron con 11 mil millones de reservas reales, con una moneda que se ha devaluado al 300%. Lo mismo que ya vivimos y salimos de ese laberinto por la dignidad de todo el pueblo argentino. Lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo, vamos a salir todos de esta situación".

Por último, volvió a dirigirse a los gobernadores: "Me quedo con un compromiso, con todas las provincias. Estoy proponiendo construir una Argentina federal, que deje de declamar y empiece a construirlo. Empezar a pensar la Argentina desde el interior del país y no siempre desde mi querida Ciudad de Buenos Aires".