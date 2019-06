Elecciones 2019: Adrián Pérez insistió en eliminar las PASO

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, consideró que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtieron en “una gran encuesta nacional muy cara” porque “los partidos presentan una lista única y el objetivo de las PASO de dirimir las internas no se produce”. De esta manera, se suma a un discurso que impulsa Cambiemos y parte de los medios de comunicación para eliminar una herramienta valiosa en la democracia.



En diálogo con radio La Red, Pérez se refirió a la realización de las primarias abiertas del próximo 11 de agosto, que suman un costo de unos 4 mil millones de pesos, tras conocerse que en la mayoría de los frentes electorales no presentarán más de una lista de candidatos a presidente ni a legisladores nacionales, por lo que no habrá internas dentro de esos espacios.

El primer punto que aclaró Pérez fue que “no hay forma de suspender las PASO con un decreto” presidencial, aunque planteó que para que no se realicen las primarias “se debería hacer un acuerdo con todos los partidos y hacer una ley que se apruebe en el Congreso”.



Al respecto, el funcionario recordó que “siempre desde el Gobierno se planteó que había que revisar este proceso” porque “al presentar los partidos una lista única, el objetivo de las PASO de dirimir las internas no se produce y se pierde el sentido de esta elección”.