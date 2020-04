El violento ataque de Jaime Bayly a Alberto Fernández

El periodista peruano Jaime Bayly realizó un repudiable editorial en el que defendió la especulación financiera y a los millonarios. Además, se animó sin tapujos a insultar violentamente a Alberto Fernández, lo tildó de "charlatán" y apuntó contra el peronismo.

En medio de la cuarentena por la epidemia del coronavirus, el mediático que conduce el ciclo televisivo "Jaime Bayly Show" desde Miami en Estados Unidos, publicó en youtube un video en el que transmite un mensaje de odio contra el presidente argentino.

Después de pasar una grabación en la que se escucha al primer mandatario preguntarse para qué sirvieron la acumulación de capital, el individualismo y la concentración frente a esta emergencia sanitaria y en donde invita a la reflexión a los grandes empresarios, el mediático cuestionó ese posicionamiento.

"Es lamentable que usted sea un charlatán", arrancó a decir y continuó: "Los grandes creadores de riqueza, los grandes innovadores, las mentes brillantes, no usted, no los peronistas coludidos con los sindicalistas y los mafiosos en Argentina. Steve Jobs , por ejemplo, mente brillante, individualista, egoísta, soñador. Pienso en Bill Gates, pienso en Jeff Bezos".

En ese sentido, agregó: "¿Cuántos puestos de trabajo ha creado usted en su vida señor Fernández, cuántas empresas ha dirigido usted, cuantos empleados ha tenido usted en planilla? ¿De qué manera ha cambiado usted el mundo, usted?".

"Cuando a usted Cristina Fernández, de la cual denostaba, le ofreció la candidatura presidencial, ¿usted no especuló? ¿no dijo 'me conviene o no me conviene'? No hable mal usted de la especulación, usted no tiene suficiente talento para ser un especulador, un inversionista global, usted es solo un pequeño, ínfimo especulador de la política aldeana, tribal de la Argentina. Usted es un especulador entre la categoría de los charlatanes políticos", apuntó iracundo.

Además, también criticó al peronismo: "Su cháchara, su charlatanería socialista, peronista, retardataria, enemiga de la libertad individual y de la creación de riqueza es la razón por la cual Argentina está postrada en la decadencia, señor Fernández. Por usted y los peronistas".

"El típico charlatán, demagogo, populista del peronismo argentino sale a decirles miserables (a los empresarios). No entiende cómo funciona la economía. No tiene idea", concluyó con violencia.