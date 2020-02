El videojuego de Los Supercampeones permitirá hacer todas las piruetas de Oliver, Hyuga y el resto de los personajes

En los últimos meses se conoció la noticia de que la famosa serie japonesa, Los Supercampeones, volvía a revitalizarse a través de un videojuego. Los primeros tráilers mostraban como se iban a ver los fantásticos tiros de Oliver Átom y Steve Hyuga en la edición de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, pero ahora se conocieron más detalles del nuevo estreno.

A partir de una serie de tuits que largó la compañía a cargo de la realización del juego, se supo que habrá un modo "leyenda", similar a los del PES, en el que el jugador podrá elegir entre alguno de los personajes y empezar su carrera desde infantiles hasta, finalmente, llegar a los más alto del fútbol mundial.

En otras de las novedades, quizás la más sorprendente para todos los fanáticos, se puede ver que entre las opciones está la realización de los tiros más fantásticos de cada uno de los personajes. Desde el "Tiro del Halcón", pasando por el famoso "Tiro del Tigre", del delantero del Franco-canadiense hasta llegar a la "combinación aérea" de los hermanos Korioto.

Más allá de cada uno de estos personajes ultraconocidos, el video juego también permitirá que los otros queribles personajes de los Supercampeones también puedan desarrollar sus habilidades para, finalmente, llegar al campeonato nacional.