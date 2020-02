El video inédito de Baby Etchecopar desde Miami

Baby Etchecopar se encuentra en Miami y, aunque parezca difícil de creer, hubo gente interesada en escucharlo dar una conferencia de más de una hora. Entre sus convocados, todos opositores al gobierno de Alberto Fernández, calificó al peronismo como un "cáncer" y al kirchnerismo su "metástasis".

"Nosotros tuvimos un cáncer muy grande en Argentina hace 70 años que se llamó Perón. Y la metástasis en este momento es terrible y vamos camino a Venezuela", polemizó el conductor en el evento organizado por MIArgentina que preside Norberto Spangaro, por Semanario Argentino de Miami, y el Centro Cultural Argentino.

También confesó que su sueño es "no tener que venir a vivir a Miami, poder vivir en Argentina" pero que hoy no puede: “No es un Gobierno, son ladrones comunes y silvestres que se han apoderado del país. Un día juegan para Fidel Castro, otro para el Che Guevara, otro día para Maduro, otro le chupan las medias al Fondo Monetario, o sea, el país va sin rumbo, no tiene ni timón, ni timonel y así vamos a estrellarnos”.

Por medio de un fuerte editorial, Baby Etchecopar habló al respecto de “lo que se tapa y se destapa” y disparó contra el arco político del país al afirmar: “En la política son todos turros. No creamos que los delincuentes nada más hacen la “V” de la Victoria. Hay chorros en todos lados”.

“El gran engaño de la política es pensar que los que apoyan al candidato son todos del partido. Son los que están con la mano ‘en cucharita’ esperando una dádiva. Están esperando qué les va a dar el que suba. Acá no hay partido político, hay clientelismo político. No hay pasión por la política“, aseguró.