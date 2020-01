El video de María Eugenia Vidal de fiesta y convocando a la oposición

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, envió un mensaje en medio de una fiesta a militantes y aseguró que ella no se rinde. En paralelo, piensa mudarse a Capital Federal y armar un equipo solo para "defender su gestión", que dejó números preocupantes.

Durante el fin de semana, la ex funcionaria se encontraba en Bolívar en una fiesta familiar de su nueva pareja, Enrique Sacco, donde mandó un mensaje a la juventud radical de esa localidad, mientras se escuchaba la música del festejo de fondo.

“Hola a todos los jóvenes de la Juventud Radical de Bolívar, les quiero desear lo mejor para lo que viene, que no bajen los brazos, no se rindan porque yo no me rindo. Les mando un beso enorme”, expresó.

"El equipo vidalista tiene como objetivo visibilizar las espadas que la acompañaron, en particular, los incondicionales, discutir políticas públicas y posiciones frente a iniciativas del gobernador Axel Kicillof (por caso, la reforma impositiva) y coordinar la comunicación", afirmó el diario Perfil sobre el plan de Vidal.