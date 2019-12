El video de la declaración de Cristina Kirchner en la causa por la obra pública

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, subió a redes sociales su indagatoria completa ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa que investiga la adjudicación de la obra pública durante su gestión.

"Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas", tuiteó la expresidenta y subió el link con el video completo, con unas tres horas de declaración ante los jueces.

Esto es lo que no querían que se supiera.



Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas... https://t.co/jlLi4KzBT0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 2, 2019

A las 8 de la mañana, previo al inicio de la audiencia, la defensa de CFK volvió a pedir que la Justicia permita la transmisión de esta instancia de defensa, lo cual fue denegado por los magistrados.

La exmandataria declaró durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se la acusa de haber direccionado contratos de obra pública, durante su gestión, en favor del empresario Lázaro Báez.

"Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", dijo sobre el cierre de su declaración.

"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", sostuvo CFK y agregó: “Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robaron todo, mientras endeudaban al país”.

En la indagatoria, Cristina afirmó que los procesos judiciales en su contra son parte de una persecución judicial contra diversos gobiernos de la región y que las condenas en su contra ya están escritas, pero aseguró: “He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia. A ustedes los condenará la historia”.



Durante su declaración, la vicepresidenta electa también ironizó sobre el eventual llamado a declarar de su compañero de fórmula, el presidente electo Alberto Fernández: “El responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de gabinete. Ustedes me lo imputan a mí pero el que ejecuta es el jefe de gabinete y aquí no hay ningún jefe de gabinete. Y no digo que deberían estar, porque no cometieron ningún delito. Pero si quieren llamarlos van a tener un problema porque van a tener que llamar al presidente de la nación”.