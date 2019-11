El Turco Asís, una charla con Dady y un crítica lapidaria: "Macri vivía en un frasco"

“En la Argentina hay más no peronismo que peronismo. Un 60% de la sociedad es no peronista. Los que se sorprenden por la cantidad de movilizaciones de ese 60%, no saben que hay un 40% de esta cifra que es fervorosamente anti peronista, que puede llenarte todas las plazas, todas las calles”, sentenció Jorge "El Turco" Asís, dando inicio a una profunda charla política con Dady Brieva, conductor del ciclo Es con Dady, que se transmite por El Destape. El escritor y analista advirtió que "Alberto y la Doctora (Cristina Kirchner)" tienen el compromiso de "no defraudar a la gente que los apoyó y seducir a los que no los votaron. Política pura”.

Jorge Asís compartió una teoría con Dady para entender la historia política de las presidencias argentinas: “existe la purificación a través del fracaso. Ya no hay más luna de miel para los mandatarios. El fracaso acecha a la Argentina". Luego de una pausa, la charla viró hacía el papel de Alberto Fernández y, al respecto, sentenció: "yo veo un Alberto Fernández que trata de hacer lo mejor: toma conciencia física de los problemas que hereda y está realmente preocupado por los 60 primeros días, que son fundamentales. Está inspirado en un pacto de precios que está bueno, pero funciona como un Valium para los enfermos. Alivias un poco la tensión y ganás un poco de tiempo. Lo esencial es ganar confianza. Para generarla es importante el discurso. La Doctora tiene un buen manejo del habla, otro que tiene un buen manejo es Sergio Massa. Él tiene hasta postura presidencial, tiene un conocimiento del Estado que trasciende. A Alberto le recomendaría que no hable nunca delante de la Doctora, parece que su presencia lo reduce”.

Para continuar su elaborada definición Asís continuó: “la resistencia del peronismo forma parte de su épica. Se resignifica, tiene un olfato especial para captar la onda internacional. Si el peronismo se tiene que privatizar lo hace, si tiene que estatizarse lo hace. Pasa de un lado al otro. Ahora tiene que captar un momento histórico más complicado, de crisis múltiples: en Estados Unidos está Trump, en Brasil Bolsonaro. Las sociedades están impacientes. Aunque se trate de un muchacho de Puerto Madero, en Alberto reside la Argentina periférica. Sabe que tiene que elaborar un discurso que seduzca”.

El Turco Asís cerró su compleja definición explicando el rol de Mauricio Macri y la vacante que se abre en la oposición. Pensante, declaró: “Macri fue a las PASO con una inocencia superlativa. Le dijeron que perdía por un punto y podía remontarlo. Vivía en un frasco. No puede ser que yo tuviese la información de que perdían por 10 puntos y ellos no. ¿No viste las caras que tenían? No obstante, como opositor puede ser redituable. Se va con un 40%. La pregunta será quién será el líder de la oposición, ¿el pelado Larreta, Vidal, o los radicales que vienen a mojar el bizcocho ahora?”.