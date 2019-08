El tenso cruce entre Romina Manguel y Pablo Rossi en Animales Sueltos por el periodismo oficialista: "Da nombres"

Continúan las repercusiones tras la victoria de Alberto Fernández y la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri.

En el programa “Animales Sueltos” (América TV) la periodista Romina Manguel criticó a los colegas y criticó su postura de ahora ser “todos kirchneristas”.

“Muchos de los que hoy le soltaron la mano o no le aguantaron los trapos llámenlo como quieran, venían aplaudiendo la gestión de los tres años de Macri y no se le hacían críticas y a pesar de que decían lo de los últimos 50 años no puede ser que se den cuenta con tres palabras que dijo en la conferencia de prensa. Hoy todos son kirchneristas ¿No se dieron cuenta lo que venía pasando?”.

"Hincha un poco las pelotas que hoy algunos periodistas descubrieron que Mauricio Macri está matando…” mientras hablaba y reflexionaba el periodista macrista Pablo Rossi la increpó y le pidió “Bueno da nombres, da nombres”, ese momento de tensión fue aplacado por Sergio Massa que defendió la reflexión de Manguel.