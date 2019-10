El sutil mensaje de María Eugenia Vidal a Mauricio Macri: "La gente va a decidir los liderazgos en nuestro espacio"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló sobre el futuro político tras las elecciones presidenciales del domingo 27 de octubre. En una entrevista concedida al diario La Nación, Vidal expresó: "Lo más importante no va a cambiar, que es estar dispuesta a escuchar, ya sea gobernadora o una ciudadana que trata de ayudar", dice. Y asegura que Juntos por el Cambio podrá saldar sus diferencias internas. "Conozco a Mauricio [Macri], conozco a Horacio [Rodríguez Larreta], a la UCR y a Carrió... Vamos a encontrar la manera de acordar un camino juntos", afirma.

Con respecto a que representa “Juntos por el Cambio” Vidal expresó: “Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que consolidarse como ese espacio alternativo. La gente es la que va a decidir los liderazgos de nuestro espacio, que siempre se construyó de cara a la gente. Eso es lo que menos me preocupa, porque es la gente la que lo va a definir”.

Vidal además realizó una autocrítica respecto a las elecciones del 11 de agosto y expresó: “Creo que muchos bonaerenses se sentían agobiados porque les cuesta llegar a fin de mes y nos sintieron lejos. Nuestra responsabilidad fue escucharlos y corregir. Yo no me enojo con el voto que no tuvimos. A mí me eligieron para gobernar sí o sí hasta el 10 de diciembre y hoy tengo una responsabilidad. Después, en la provincia hay una sola vuelta y yo confío en que los bonaerenses van a saber qué es lo que quieren. No solo cómo llegar a fin de mes, sino también cómo van a vivir nuestras familias. Es un voto más profundo el de este domingo”.

Y agregó que una de las grandes dificultades fue el diálogo con el sector docente: “Sin duda la extensión del conflicto docente el año pasado generó mucha incertidumbre en los docentes y en las familias. Lo corregimos y este año hicimos una paritaria que les garantiza a los docentes que están protegidos contra la inflación. Aun así hubo una desilusión en algunos docentes y lo entiendo”.

Al consultarle si se confirman los resultados de las PASO y que lugar le gustaría ocupar afirmó que no la desvela ocupar ningún puesto. Y expresó: “Creo que lo más importante no va a cambiar. Que es estar dispuesta a escuchar, ya sea gobernadora o sea solamente una ciudadana que recorre y trata de ayudar. Probablemente lo que cambie sea que tendré más tiempo para mi familia, para mis hijos. Probablemente por primera vez apague el celular a la noche. Hace muchos años que duermo con el teléfono con sonido, incluso de vacaciones. Buscaré un trabajo para vivir y seré una mamá más de la provincia con sus tres hijos, que trata de ayudar a los demás”.

Frente a la consulta de su opinión respecto a Mauricio Macri expresó: “Es un valiente por haberse animado a ingresar a la política cuando tenía todo para perder. Alguien que tuvo una vocación grande. La política no va a cambiar si no se abre y si no genera nuevos liderazgos. Mauricio ayudó mucho creando un espacio nuevo en la política que la Argentina no tenía”.