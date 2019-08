El sincericidio de El Mago sin dientes: “Mis shows cayeron por la economía, igual voy a votar a Macri

Pablo Cabaleiro, más conocido como El mago sin dientes, contó que sus shows cayeron por la recesión que vive la economía argentina, sin embargo afirmó que votará al candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.

En una entrevista con Métodos Poco Claros, el animador ratificó su rotundo apoyo al gobierno de Cambiemos y manifestó: “Me gustó cómo creció la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri. Por eso mi voto".

Asimismo, intentó justificar su voto, al tiempo que reconoció que los argentinos le dieron la espalda a Macri en las elecciones por los problemas económicos. “Hoy por hoy lo que más pesa es el tema del bolsillo y la parte económica", sostuvo.

El artista, además, reconoció que la crisis lo afectó personalmente: “Los shows que yo venía teniendo han bajado un 15 por ciento” y sostuvo que el gobierno nacional tuvo implicancia en los problemas que sufre la economía argentina.

Acerca del aumento de la pobreza y la suba de la inflación, el mago se excusó y manifestó que no es economista para poder dar una respuesta sobre las problemáticas. “Al no ser funcionario y no ser economista no puedo dar los causales”, replicó.