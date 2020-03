El sensible mensaje de Florencia Kirchner para su hija: "El mundo no es lugar adecuado para estar tan lejos"

Desde hace un tiempo, Florencia Kirchner empezó a mostrar más su lado artístico y personal en las redes sociales. En su cuenta de Instagram suele subir fotos, pensamientos y reflexiones. Esta vez, la hija de la Vicepresidenta, hizo un tierno comentario sobre su propia hija: Helena.

"El mundo no es lugar adecuado para estar tan lejos", cierra su tierno comentario Florencia Kirchner. Antes, en un largo texto que compartió por las rede sociales, hace referencia a cómo fue ver a la niña en los peores momentos de la enfermedad. En un introspectivo texto, Florencia contó: "El año pasado por largos periodos no pude ver a mi hija, y cuando venía tampoco podía estar tiempo completo. Yo no era buena para ella".

Después de esa declaración, Florencia marcó su idea sobre la maternidad: "Esta foto es de cuando ya pudimos. De los días de saltar un poco la soga, de escuchar ocho mil veces la misma canción y escribir juntas su nombre: Helena" y, finalmente, en otro pasaje de su texto resaltó: "Lo que me pasó dista mucho de esa risa de madre desastre. Lo que me pasó es que ni siquiera podía ser desastre.