El saludo del Indio Solari a Maradona por su llegada a Gimnasia La Plata

El cantante Indio Solari saludó la llegada de Diego Armando Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En un mensaje en redes sociales difundido por un club se lo oye al artista darle la bienvenida a Maradona, que asumió este último fin de semana como DT del Lobo.

"Les mando un gran cariño a todos los triperos", arranca el Indio Solari su mensaje dirigido a todos los hinchas de Gimnasia y a Maradona.

Además afirma: "Para el Diego para desearle lo mejor". "Es uno de los equipos platenses a los cuales he ido a ver y les tengo mucho cariño. No iba a ver a Boca, yo soy de Boca, pero sí iba a ver a Gimnasia, el Boca de La Plata", cuenta la ex voz de Los Redondos.