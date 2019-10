El 'Pollo' Vignolo estalló contra Alfaro y Boca por la derrota en el Superclásico

Tras la durísima derrota de Boca contra River (2-0), el periodista Sebastián 'Pollo' Vignolo apuntó contra el 'Xeneize' porque "tropieza una, dos o tres veces con la misma piedra" y marcó diferencias con River. "La serie está con respirador artificial para Boca", advirtió Vignolo.

"Boca tropieza una, dos o tres veces con la misma piedra. Le gana de la misma manera. Contra River no se puede ir al tranquito", criticó Sebastián Vignolo en su editorial de 90 minutos de Fútbol. En esa línea, Vignolo también apuntó: "Hay diferencias abismales contra Boca, que tiene un manager y que cada vez tiene menos. ¿Cómo puede ser eso? Si River tiene menos no te das cuenta, siempre parece que tiene más. Y en Boca siempre terminan extrañando a los que ya no están. Muchos de ellos tenían más jerarquía: Nández y Benedetto y algunos más".

"BOCA TROPIEZA SIEMPRE CON LA MISMA PIEDRA; CON RIVER NO SE PUEDE JUGAR AL TRANQUITO"#90MinutosFOX - "River siempre es más equipo que Boca", aseguró @PolloVignolo en su comentario editorial. "Hubo algunos jugadores, uno en particular, que lo vivió como un tormento", sentenció. pic.twitter.com/pmiBzIIqXb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 2, 2019

Además, se preguntó "¿Cómo puede ser que siempre River le ponga las reglas de juego?", y remarcó que el 'Millonario' "lo condiciona, le instala miedo, pánico". En esa línea, graficó: "Yo veía a algunos jugadores de Boca, a uno en particular, que salía a la cancha como si viviera un tormento. Así jugó... Uno es un equipo con el chucillo en la mano siempre; el otro, que se vive cortando las venas".

En cuanto al penal cobrado mediante el VAR en el comienzo del partido, el relator consideró que "si a los 3 minutos hay un penal la culpa no es del VAR, es del que lo hace". Y lanzó un picante comparación sobre los técnicos: "Si Gallardo tuviera que elegir Frank Fabra y Más, juega Fabra y lo va a convencer de que tiene que volver, ser más atento, más bicho. La diferencia entre River y Boca cada vez es más grande".