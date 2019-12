El polémico mensaje de Fernando Iglesias por la asunción de Alberto Fernández que fue repudiado en las redes sociales

Fernando Iglesias volvió a lanzar declaraciones desafortunadas a instantes de la asunción de Alberto Fernández. El Diputado Nacional de Cambiemos analizó lo que será el mandato del flamante presidente y vaticinó un futuro turbio bajo el mando de la fórmula Fernández-Fernández. Inmediatamente, los usuarios de Twitter (red social en donde se manifestó) lo repudiaron y cuestionaron sus palabras.

El gobierno que hoy asume no tiene ninguna posibilidad de tener éxito porque casi todos sus miembros son corruptos, autoritarios o ambas cosas, y sus ideas atrasan medio siglo. Ojalá me equivoque, pero mi única esperanza hoy es que en su fracaso no se lleven puesto al país. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 10, 2019

"Se van por la puerta chica, dejando hambre y pobreza. Lo mejor que podrías hacer es guardar silencio por un tiempo, ridículo", fue la respuesta de uno de los usuarios que se indignó ante el análisis que realizó lglesias, en funciones hasta el año 2021.