El picante tuit de Jorge Rial sobre una foto de Macri y Bolsonaro

La reunión entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro dejó varias postales. No sólo se mostraron vestidos igual, sino que también publicaron fotos en redes sociales y el presidente argentino usó una gorra amarilla de la Confederación Brasileña de Fútbol con una cara muy particular y Jorge Rial no se la dejó pasar.

El mandatario brasileño señaló a su par argentino, que mostró una cara bastante extraña, entre risas. La foto se viralizó inmediatamente en redes sociales y el periodista Jorge Rial aseguró: "Me hace acordad a una película". Sus seguidores inmediatamente comenzaron a tirar nombres y "Tonto y Retonto" fue el éxito de la "tormenta de ideas".

Me hace acordad a una película... pic.twitter.com/EAvG2dYqS7 — JORGE RIAL (@rialjorge) June 6, 2019 twitter" data-align="none" data-oembed="https://twitter.com/rialjorge/status/1136708968997445632" data-oembed_provider="twitter" data-resizetype="noresize">

En Twitter comenzaron a llover los nombres de películas de forma muy ocurrente:

Más Tonto y Retonto no se consigue — Delfi (@DelfiSuarezM) 6 de junio de 2019