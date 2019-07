El pacto secreto entre Beto Casella y Coco Sily para enojar a Mirtha Legrand

El cómico 'Coco' Sily contó en el programa de la conductora macrista Mirtha Legrand una desopilante anécdota de cuando casi se olvida las cenizas de su mamá en una pizzería.

En la última edición, la presentadora confesó: "Yo lloro cuando me río mucho". Con servilleta en mano y tentada de risa, completó: “¿Vos te olvidaste las cenizas de tu madre… en una pizzería? ¿Es cierto?".

Sily, uno de los invitados al almuerzo de este domingo. El actor asintió de inmediato: "Casi, casi… mamá termina siendo miles de pizzas".

Ante las risas de la conductora y el resto de los comensales, el creador de La Cátedra del Macho se explayó en su relato. Contó que su madre ya estaba muerta, y sus restos en una urna que guardaban en su casa, cuando falleció su marido. "Con mi hermano dijimos: 'Aprovechemos que lo vamos a enterrar a papá y metemos las cenizas de mamá en el cajón. 52 años juntos… que sigan juntos'".



Antes de salir a la casa velatoria, los hermanos Sily decidieron hacer una escala en una pizzería cercana. La verdad que con los papeles que tenés que buscar, el dolor… estábamos realmente… angustiados", explicó. Coco dice que, en rigor, lo que sucedió entonces solía recordarlo una pareja que tenía en esos días, y no él.



"Yo empecé: '¡ Mamá, mamá, mamááááá!' -gritó desesperado Sily, en la mesa de la diva, para reproducir aquel momento-. Lo llamo a mi hermano por telefóno: '¿Vos tenés a mamá?'. 'No, si la llevabas vos a mamá…'. 'Yo no la tengo'".



Sin poder creer lo que escuchaba, Legrand se tapaba la cara con una servilleta mientras escuchaba la anécdota de Sily: "'¡¿Dónde está mamá?!'. Pensamos que se había caído..", explicó el humorista, hasta que comprendió: "En la pizzería, boludo, ¿dónde va a estar?'".

La historia causó gracia y sorpresa entre los presentes que no podían comprender cómo fue que llegó a esa situación el humorista.



No obstante, el conductor Beto Casella confesó con un informe en Bendita TV el pacto que tienen con Sily cada vez que van a los almuerzos de la conductora: "Estaba pensando: ¿lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo…?, como dice Mirtha. Con Coquito tenemos un acuerdo, un pacto… liviano. Cada vez que vamos a lo de Mirtha, (tenemos que) inventar algo".