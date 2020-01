El nuevo mensaje de Luis Ventura a Jorge Rial por su invitación a Intrusos: "Espero el llamado"

Jorge Rial comenzó con la temporada 20 de Intrusos, el ciclo más reconocido de análisis de espectáculos, y prepara una temporada llena de invitados históricos. Entre ellos, uno de ellos fue Luis Ventura, quien supo ser el panelista estrella del programa.

Por su parte, Ventura respondió a la propuesta de su excompañero y se mostró incrédulo de que pueda realizarse: "No conozco a este nuevo Rial", sostuvo, en diálogo con Diarioshow, sobre el interrogante de si aceptaría participar de la nueva temporada de Intrusos.

"Rial siempre dice que me va a invitar a tomar un café, pero después nunca se concreta", deslizó Ventura, y detalló que, si bien ahora se saludan cada vez que se cruzan, todavía no se reunieron.

El conductor aclaró que muchos excolaboradores participarán de la celebración "en la medida que puedan y que quieran" y que "el programa está abierto porque ellos son parte". Otros que recibieron la invitación fueron Viviana Canosa y Marcela Coronel.

"Yo siempre me entero por terceros de las ideas que tiene, si me quiere invitar espero el llamado al lado del teléfono", respondió dando una señal a la figura de América, y recordó: "Lo mismo pasó para el cumpleaños de la hija, pero después no me llamó".

En otra entrevista, Ventura ya había aclarado: "Intrusos fue una etapa profesional muy feliz mía, pero hace seis años. Ponen la carga de este lado cuando la carga está del otro lado para este tipo de inquietudes. Corren por cuenta de quien lo dijo, de Jorge. Yo no sé nada".