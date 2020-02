El "Negro" Oscar González Oro escribió un furioso mensaje contra su expareja, Julio Guitart

Oscar González "El Negro" Oro vivió una nueva decepción amorosa con su última pareja, Julio Guitart, y decidió expresar sus sentimientos a través de las redes sociales.

"A quien corresponda: este soy yo", comenzó el periodista al pie de una foto con cara seria y enojado en su cuenta de Instagram.

Y continuó en un descargo lapidario: "Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mi o me buscaste sabías quien era. Sino tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno".

"Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo. Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosas por el estilo. Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el sayo a quien le quede bien", escribió el conductor.

Julio Guitart, un profesional de 41 años, era su última pareja. Mientras se iban conociendo, "El Negro" había asegurado que no le parecía un mentiroso e interesado como le pasó con muchos y por tal motivo se animó a subir una foto en la blanqueaba el nuevo vínculo.