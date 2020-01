El Negro Oro no sigue en Radio 10: "Nunca me habían levantado un programa"

El conductor Oscar González Oro confirmó que las autoridades de Radio 10 decidieron levantar su programa y habló de “odios o revanchas personales” que llevaron a que su ciclo llegue a su fin.

"Buenos días. Por decisión que no pasa por mí, sino por las autoridades de la radio, Negro y Regreso no vuelve al aire", publicó el periodista en su cuenta de Instagram. El “Negro” Oro volvió a la radio en 2018, luego de irse de la emisora en 2014.

“Nunca a lo largo de mi carrera levantaron un programa conducido por mí. Pero siguiendo también con una línea profesional de muchos años jamás discutiré una decisión tomada, sabiendo o no, por aquellos que manejan el futuro de la 10”, aclaró el conductor.

Tras destacar el camino recorrido y agradecer la fidelidad de su audiencia, dio a entender que no es querido por las autoridades de la radio y habló de "odio".

"A mi equipo en particular, quiero decirle que son profesionales de primera, que los quiero, que también los voy a extrañar, que en algunos casos los odios o revanchas personales hacen que -sobre todo en las mentes pequeñas-, se actúe en contra de uno, de mí en este caso, y se perjudique a otros que no tienen que ver con aquel odio", se descargó.

El programa Negro y Regreso se emitía a diario de 13 a 17 por AM 710. Según indicó La Nación, los números no eran los mejores y se rumoreaba que las autoridades de la radio no le podían asegurar su continuidad durante este año. A fines de diciembre, previo a tomarse unas semanas de descanso, desde su entorno comentaron que se lo veía bajonado. Por ese motivo decidió el viernes 20 de diciembre no ir al último programa de 2019.

No obstante, desde la emisora explicaron que el cambio es parte de una apuesta de ajuste de horarios de su programación.