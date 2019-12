El nefasto mensaje de Laura Alonso por la llegada de Evo Morales

Tras la llegada de Evo Morales a la Argentina, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso escribió un polémico tweet contra el presidente derrocado.

"Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI", escribió Alonso en su cuenta.

Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi? — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

La ex funcionaria que reconoció no investigar al ex presidente Mauricio Macri durante su gestión en la OA se dedica desde el pasado 10 de diciembre a lanzar agresivos comentarios contra la nueva gestión desde su redes. Ante la ola de repudio que generó, dejó otro provocador mensaje, esta vez en inglés: "Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm", lo cual significa "divertidos trolls K: cálmense. Soy una persona persona común con opiniones que no causan daño".

Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm 😘 — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) December 12, 2019

Evo Morales arribó esta mañana a la Argentina, donde solicitó refugio político. En el país se reencontrará con sus hijos y es probable que mantenga una reunión con el presidente Alberto Fernández.

Las reacciones de los usuarios:

Ya sabes cómo vas a decorar tu celda Laurita? — Ruso (@nicotoranzo) December 12, 2019

No te ibas laurita? Hay pasajes baratos en Turismo City, habla con Carla. Ya no te necesitamos, graaaaciaaas vuelva prontos(not). — Tini 💚 (@tinigutierrez) December 12, 2019