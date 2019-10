El ministro Germán Garavano intentó desligar al Gobierno de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno

Después de que la Justicia federal recibiera seis cuadernos que serían los manuscritos originales de Oscar Centeno, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se preocupó por desligar al Gobierno y aseguró que "no tiene nada que ver" y que su aparición "no tiene ninguna injerencia electoral".

Las palabras de Garavano en radio La Red se producen luego de que ayer el periodista Diego Cabot y el diario La Nación informaron sobre "la aparición de los cuadernos" que fueron entregados a la Justicia en el marco de la causa donde el fiscal Carlos Stornelli.

"Ahí el Gobierno no tiene nada que ver", dijo Garavano, y agregó que son "elementos que la Justicia tendrá que investigar". La veracidad de los cuadernos parece no tener relevancia para el funcionario porque a la luz del avance de las investigaciones con "testimonios de arrepentidos y otras cuestiones, no veo que la causa pueda caer tampoco".

A pesar de estar cerca de los comicios generales del 27 de octubre, Garavano sostuvo que "tampoco tiene ninguna injerencia electoral" y que la aparición no favorece al presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). Contrariamente a eso, evaluó que "otros podrían especular también con que caiga la investigación".

En la misma línea, añadió que "hay una serie de actores que durante muchos años estuvieron asociados a los procesos judiciales que armaron las causas contra Macri, contra (Francisco) De Narváez, y que durante mucho tiempo estuvieron muy cerca del poder e intervinieron incluso en la designación de jueces, y que siguen teniendo injerencia en ese mundo, y son totalmente ajenos al Gobierno", por lo que pidió "tomar distancia" de las "especulaciones".