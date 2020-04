El mensaje que destroza a Javier Iguacel y retuiteó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández retuiteó un mensaje contra el ex titular de Vialidad y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, a quien le recordaban que gastó una millonaria suma de dinero para construir un tren ferroviario por el que no pasaban las formaciones.

Desde su cuenta personal, Iguacel había escrito un mensaje contra el jefe de Estado por su decisión de permitir que los intendentes controlen que se respeten los precios máximos.

"Sr @alferdez es su responsabilidad cuidar los precios. Si imprime papelitos no hay manera de poder ayudarlo. No le quite el hombro a la jeringa. Ya nos quitó los respiradores a los hospitales municipales. Esa SÍ era nuestra labor y decidió autoritariamente q el interior no cuenta", afirmó chicanero el ex titular de Vialidad investigado por la causa Autopistas del Sol.

Un usuario salió a responderle a Iguacel y le recordó que el gobierno nacional gastó 1.200 millones en un puente ferroviario en Luján, pero las formaciones del Sarmiento pasaban con lo justo y los trenes de carga de origen chino directamente no podrán circular por esa obra.

"Un puente mal hecho en Luján: costó $1200 millones y el tren no pasa https://lapostachacabuco.com/puente-mal-hecho-lujan-costo-1200-millones-tren-no-pasa/… Gracias Capo!!", le respondió.

El mensaje fue retuiteado por el jefe de Estado que para permitir una mayor velocidad en el control de precios dispuso que los intendentes puedan intervenir cuando no se cumplen los precios máximos.