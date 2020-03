El mensaje de Cristina Kirchner por la muerte del fundador de INVAP

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en las redes sociales por la muerte de Héctor Otheguy, uno de los fundadores de Invap, empresa estatal de desarrollo tecnológico.

"Enorme pena por la inmensa pérdida de Cacho Otheguy... uno de los fundadores y presidente de @invapargentina . Fue una figura clave en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina", escribió Cristina en la red social Twitter.

Héctor Otheguy era físico y fue integrante del núcleo fundador de Invap y con posterioridad presidente de su directorio. Murió hoy en una clínica de Buenos Aires donde era tratado de una afección cardíaca.

El físico volvió a la Argentina a mediados de la década del 70 tras haber obtenido una maestría física en Ohio y fue convocado por Conrado Varotto para conformar junto a menos de 10 personas, el grupo fundador de lo que sería Invap Sociedad del Estado.

De acuerdo a información de la Agencia estatal Télam, Otheguy iba a ser reconocido con la distinción Domingo Faustino Sarmiento que otorga el senado nacional. Antes había recibido decenas de premios entre ellos recibió el galardón en más de una ocasión con el Konex.

Bajo la tutela de Otheguy, Invap llegó a construir un reactor en Australia, compitiendo con grandes actores del mercado "desde habitaciones de hotel alquiladas".

Además de los desarrollos en energía nuclear exportados a diversos países en distintas latitudes, también fueron muy publicitadas las puestas en marchas de los programas aeroespaciales, con el diseño y construcción de seis satélites como principal resultado.



Esa tarea y su defensa de la ciencia hizo que en 2014 haya cruzado con dureza al por entonces jefe de gobierno y luego presidente Mauricio Macri quién, durante el encuentro de la CAME, había sostenido que en Argentina había "empresas satelitales" que no funcionaban.



"La ciencia y la tecnología son motores del desarrollo social y económico soberano de la Argentina. Curiosamente Macri, ¡el ingeniero!, parece ser el único en nuestro país que menosprecia los logros de la ciencia y la tecnología que nos han hecho avanzar en estos once años como nunca antes", reprochó en esa ocasión Otheguy.