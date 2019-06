El mal momento de Mirtha Legrand, no puede volver a sus programas

Luego de la operación a la que se sometió la longeva conductora Mirtha Legrand, los médicos le recomendaron que continúe en reposo a pesar de “haberse recuperado rápidamente”. Su hija, Marcela Tinayre, continuará frente al ciclo de los almuerzos.

En la semana, el periodista Luis Ventura había anticipado una la decisión de la conductora por su salud: “Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud, si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica”.

“Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”, apuntó el panelista de Involucrados.