El llanto de Mónica Gutiérrez en una entrevista con la novia de Fernando Báez

Tras el asesinato de Fernando Báez a manos de una patota de rugbiers, su novia Julieta Rossi rompió el silencio para relatar como atraviesa este difícil momento en el programa de la periodista Mónica Gutierrez. Ante el relato de la joven, la conductora no pudo contener las lágrimas y se quebró al aire sobre el final de la entrevista.

"Hay que destacar, Julieta, que tenés una gran entereza, sos muy joven, tenés la edad de nuestros hijos y estás trabajando para todos. Cuando salís a pegar tus carteles, de alguna manera estás trabajando para todos nosotros, y sobre todo trabajando para los papás que están educando hijos y que tienen que estar muy atentos por el camino que van tomando ellos", lanzó, muy conmovida, la ex conductora de América Noticias al cierre de la nota.

Luego intentó secarse las lágrimas y componerse de la emoción para que pueda continuar con su programa, Crónicas de la tarde, y despedir a su entrevistada. De forma maternal se dirigió directamente a la víctima y ponderó el mensaje que deja con su lucha.

"A veces uno no puede con sus propios hijos, no puede ponerles límites y se desentiende. Y, en el medio, aparecen los hijos de los otros, como Fernando, y como tantos otros que están en riesgo. Así que te deseo que puedas seguir adelante, seguí con tus amigas, seguí con tu tarea. Aquí estamos cuando nos necesites", sostuvo.

Al no poder hablar del llanto tomó la posta Ricardo Canaletti y cerró con un mensaje: "Son reacciones humanas muy comprensibles de quien ha vivido una situación humana extrema. Todos nosotros tratamos de aportar para el esclarecimiento. No vamos a decir que no van a ocurrir nunca más, pero si tratar de mostrar que hay que empezar a poner frenos a todo esto".