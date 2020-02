El Jefe de Gabinete de Axel Kicillof denunció que "desaparecieron" computadoras y drones que compró Vidal

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, denunció que la gestión de María Eugenia Vidal compró computadoras y drones que "desaparecieron". El funcionario chicaneó: "Por ahí se les escaparon, por ahí se las llevó Vidal a la base".

"Empezamos a ver desaguisados de la gestión. Estamos terminando una auditoría de lo que en su momento se llamaba gobierno abierto. Encontramos facturas de compra de dos drones y 208 computadoras que nunca se incluyeron en el patrimonio", afirmó el jefe de ministro en una entrevista con el portal Letra P.

Además, aseguró: "Nos daban la información oficial, pero la deuda flotante no la conocíamos". Sobre las PC's y las cámaras voladoras, reveló: "Están pagas, están las facturas y no están en ningún lado. Hace 15 días estamos buscando las computadoras, los drones".

Con tono de sospecha, el jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof contó: "Por ahí se les escaparon, por ahí se las llevó Vidal a la base, por ahí la pusieron en algún local de Cambiemos, porque también nos encontramos que le pagaban la conexión de internet desde Jefatura de Gabinete. Encontramos que había compra de autos innecesarias. Oficinas alquiladas en capital sin ningún sentido".

"En la medida que vayamos terminando la auditoría, comprobando y generando la evidencia lo vamos a denunciar penalmente. No porque nosotros estemos persiguiendo a alguien, sino porque a mí lo que me corresponde hacer si detecto alguna anormalidad es denunciarla, porque si no soy cómplice", dijo Bianco a ese portal.

Sobre el desbande de la Provincia y la gestión de Cambiemos, fue categórico: "Nos quedamos cortos con el concepto de tierra arrasada. Nosotros lo que conocíamos eran los números públicos. Teníamos el termómetro del territorio, de lo que le estaba pasando a la gente".

"A grandes rasgos también conocíamos la situación financiera con vencimientos cortos, con deuda en su mayoría en dólares. Lo que nos sorprendió muchísimo fue cuando empezamos a mirar los números internos, nos empezaron a aparecer muchas sorpresas. Obras paradas que requieren carísimas redeterminaciones, pagos que se cortaron en agosto y que después de las PASO se dejaron de pagar", concluyó.