El inesperado audio que Alberto Fernández envió al programa de Ernesto Tenembaum por el coronavirus

El Presidente Alberto Fernández participó de una campaña radial para concientizar a las personas sobre cómo reducir contactos innecesarios durante el periodo de distanciamiento social a raíz de la epidemia de coronavirus en el país.

Se trata "No es por vos, es por todos", una propuesta realizada por Ernesto Tenembaum y su equipo de Radio Con Vos, en el que las personas envían un audio dando ejemplos personales de situaciones de riesgo que podrían ser evitadas en sus trabajos o responsabilidades, si el común de la gente toma conciencia.

Primero, al escuchar la consigna, el primer mandatario le envió un mensaje personal al periodista y conductor felicitándolos e insistiendo en que sigan con la campaña de difusión para que los argentinos se cuiden entre todos.

Luego, llegó su turno de participar: "Hola soy Alberto Fernandez, de Olivos, trabajo de Presidente. Estoy escuchando todos los mensajes que están pasando en ese programa y me parece espléndido que la gente se comprometa y se quede en sus casa. Lo que mas necesitamos es eso, y que excepcionalmente salgan lo que tienen que cuidar la salud de los otros, producir alimentos para los otros, los que generan remedios para que estemos sanos. Pero lo mejor que podes hacer es quedarte en tu casa. No sabes cómo ayudás con eso. No es por vos, es por todos".